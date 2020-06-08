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Новые технологии в торговле. Белорусские программисты создали приложение для ретейлеров

08.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не только упростить работу мерчендайзеров, но и повысить эффективность раскладки товаров за счет прямого контроля поставщиками. Белорусские программисты создали приложение для ретейлеров. Благодаря ему, товаровед оперативно может узнать, насколько качественно сделал раскладку. Задача выполнена - работа оплачена. Маркетологи же могут оперативно анализировать эффективность стратегии и действия конкурентов. Подробности у Алексея Потапова.

Олег - мерчендайзер. За модным заковыристым словом кроется несложная в сущности обязанность - раскладывать товар на полках магазинов. Несложная, впрочем, на первый взгляд. Вся работа подчинена строгому плану, за ним следят маркетологи, и теперь еще пристальнее. 

Все, что нужно сделать мерчендайзеру, это просто сфотографировать стеллаж с выложенными товарами и отправить фото в систему. Буквально через несколько секунд ему придет ответ с информацией о качестве проделанной работы и статистика, которую получат менеджеры сотрудника и заинтересованные поставщики.

Точность новой программы - 95%

Зоны, где товар выложен правильно, подсвечены зеленым, неправильно - синим. На основе скриншотов и статистики сделают выводы: заказчики - о позиции товара и действиях конкурентов, менеджеры - о работе своего сотрудника, сам мерчендайзер - о том, как оплатят его труд. 

Егор Сивенков, мерчендайзер магазина: "Сразу могу видеть, какие ошибки были допущены. Чем лучше и быстрее человек находит нужный товар на полке, тем больше получает производитель продукта. Соответственно, от этого формируется моя зарплата".

Новая программа сохранит заработок мерчендайзеру и прибыль маркетологам

Как поясняет разработчик, все стороны экономят время, которое в прямом смысле слова - деньги. Маркетологи могут исправить ошибки в расчетах сбыта, мерчендайзер - в раскладке товара. До этого на анализ снимков уходил не один день, а вместе с этим и заработок. 

Александра Гончарова, начальник отдела международной IT-компании: "Мерчендайзер делает фотографию. Фотография уходит на сервер, где над ней работает около девяти-десяти нейронных сетей. Экономится куча рабочих часов, раньше люди отсматривали эти картинки вручную. Это можно видеть в разрезе всех магазинов, в разрезах всех работников, всех товаров".

Проект только начал работу, но магазины, по словам программистов, уже начинают проявлять интерес и оформлять подписку. На внешний рынок айтишники выходить не спешат - пока смотрят на отклик в стране. Не исключают, что похожее приложение с информацией может появиться и для покупателей. Главное - чтобы был спрос.

 
 
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Не только упростить работу мерчендайзеров, но и повысить эффективность раскладки товаров за счет прямого контроля поставщиками. Белорусские программисты создали...
 
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