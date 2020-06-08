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Точность новой программы - 95%

Новая программа сохранит заработок мерчендайзеру и прибыль маркетологам

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые технологии в торговле. Белорусские программисты создали приложение для ретейлеров Не только упростить работу мерчендайзеров, но и повысить эффективность раскладки товаров за счет прямого контроля поставщиками. Белорусские программисты создали...

Не только упростить работу мерчендайзеров, но и повысить эффективность раскладки товаров за счет прямого контроля поставщиками. Белорусские программисты создали приложение для ретейлеров. Благодаря ему, товаровед оперативно может узнать, насколько качественно сделал раскладку. Задача выполнена - работа оплачена. Маркетологи же могут оперативно анализировать эффективность стратегии и действия конкурентов. Подробности уОлег - мерчендайзер. За модным заковыристым словом кроется несложная в сущности обязанность - раскладывать товар на полках магазинов. Несложная, впрочем, на первый взгляд. Вся работа подчинена строгому плану, за ним следят маркетологи, и теперь еще пристальнее.Все, что нужно сделать мерчендайзеру, это просто сфотографировать стеллаж с выложенными товарами и отправить фото в систему. Буквально через несколько секунд ему придет ответ с информацией о качестве проделанной работы и статистика, которую получат менеджеры сотрудника и заинтересованные поставщики.Зоны, где товар выложен правильно, подсвечены зеленым, неправильно - синим. На основе скриншотов и статистики сделают выводы: заказчики - о позиции товара и действиях конкурентов, менеджеры - о работе своего сотрудника, сам мерчендайзер - о том, как оплатят его труд.Как поясняет разработчик, все стороны экономят время, которое в прямом смысле слова - деньги. Маркетологи могут исправить ошибки в расчетах сбыта, мерчендайзер - в раскладке товара. До этого на анализ снимков уходил не один день, а вместе с этим и заработок.Проект только начал работу, но магазины, по словам программистов, уже начинают проявлять интерес и оформлять подписку. На внешний рынок айтишники выходить не спешат - пока смотрят на отклик в стране. Не исключают, что похожее приложение с информацией может появиться и для покупателей. Главное - чтобы был спрос.