Стал известен график установки контейнеров для сбора крупногабаритного мусора в Пинске на июнь. Об этом сообщает официальный сайт «ЖКХ г. Пинска». Места установки контейнеров необходимо уточнять в ЖЭС по телефонам, указанным в графике.
№
п/п
Наименование ЖЭС
Дата установки контейнера, телефон для справки
1
ЖЭС №1
16, 25 июня,
тел. 65-97-44
2
ЖЭС №2
8, 17, 26 июня,
тел. 62-63-32
3
ЖЭС №3
9, 18, 29 июня,
тел. 64-79-55
4
ЖЭС №4
10, 19, 30 июня,
тел. 65-97-44
5
ЖЭС №5
11, 22 июня,
тел. 63-58-14
6
ЖЭС №6
12, 23 июня,
тел. 63-58-14
7
ЖЭС №7
15, 24 июня,
тел. 62-12-78
Напомним, в нынешнем году в Пинске проходит экологическая акция «Раздельный сбор – в каждый дом!», целью которой является привлечение внимания горожан к проблеме загрязнения окружающей среды, формированию экологической культуры и понимания важности раздельного сбора отходов. В течение года передвижной заготовительный пункт Пинского ЖКХ побывает во всех городских микрорайонах для закупки вторсырья у населения.