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Стал известен график установки контейнеров для сбора крупногабаритного мусора в Пинске

08.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стал известен график установки контейнеров для сбора крупногабаритного мусора в Пинске
Стал известен график установки контейнеров для сбора крупногабаритного мусора в Пинске на июнь. Об этом сообщает официальный сайт «ЖКХ г. Пинска». Места установки контейнеров необходимо уточнять в ЖЭС по телефонам, указанным в графике.


п/п		 Наименование ЖЭС Дата установки контейнера, телефон для справки
1 ЖЭС №1 16, 25 июня,
тел. 65-97-44
2 ЖЭС №2 8, 17, 26 июня,
тел. 62-63-32
3 ЖЭС №3 9, 18, 29 июня, 
тел. 64-79-55
4 ЖЭС №4 10, 19, 30 июня,
тел. 65-97-44
5 ЖЭС №5  11, 22 июня,
тел. 63-58-14
6 ЖЭС №6 12, 23 июня, 
тел. 63-58-14
7 ЖЭС №7 15, 24 июня, 
тел. 62-12-78

Напомним, в нынешнем году в Пинске проходит экологическая акция «Раздельный сбор – в каждый дом!», целью которой является привлечение внимания горожан к проблеме загрязнения окружающей среды, формированию экологической культуры и понимания важности раздельного сбора отходов. В течение года передвижной заготовительный пункт Пинского ЖКХ побывает во всех городских микрорайонах для закупки вторсырья у населения.

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