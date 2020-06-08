Источник материала: Полесская правда



Стал известен график установки контейнеров для сбора крупногабаритного мусора в Пинске на июнь. Об этом сообщает официальный сайт «ЖКХ г. Пинска». Места установки контейнеров необходимо уточнять в ЖЭС по телефонам, указанным в графике.

№

п/п Наименование ЖЭС Дата установки контейнера, телефон для справки 1 ЖЭС №1 16, 25 июня,

тел. 65-97-44 2 ЖЭС №2 8, 17, 26 июня,

тел. 62-63-32 3 ЖЭС №3 9, 18, 29 июня,

тел. 64-79-55 4 ЖЭС №4 10, 19, 30 июня,

тел. 65-97-44 5 ЖЭС №5 11, 22 июня,

тел. 63-58-14 6 ЖЭС №6 12, 23 июня,

тел. 63-58-14 7 ЖЭС №7 15, 24 июня,

тел. 62-12-78

Напомним, в нынешнем году в Пинске проходит экологическая акция «Раздельный сбор – в каждый дом!», целью которой является привлечение внимания горожан к проблеме загрязнения окружающей среды, формированию экологической культуры и понимания важности раздельного сбора отходов. В течение года передвижной заготовительный пункт Пинского ЖКХ побывает во всех городских микрорайонах для закупки вторсырья у населения.