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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ предлагает запретить пластиковую посуду в общепите Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает запретить использование пластиковых вилок, ложек и ножей в объектах общественного питания...

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает запретить использование пластиковых вилок, ложек и ножей в объектах общественного питания Беларуси с 1 января 2021 года. Проект соответствующего постановления ведомства вынесен на общественное обсуждение. По данным МАРТ, стоимость посуды из экологически безопасных материалов превышает стоимость аналогичной одноразовой продукции из пластика в среднем в 2-4 раза.