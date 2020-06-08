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МАРТ предлагает запретить пластиковую посуду в общепите

08.06.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает запретить использование пластиковых вилок, ложек и ножей в объектах общественного питания Беларуси с 1 января 2021 года. Проект соответствующего постановления ведомства вынесен на общественное обсуждение. По данным МАРТ, стоимость посуды из экологически безопасных материалов превышает стоимость аналогичной одноразовой продукции из пластика в среднем в 2-4 раза.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает запретить использование пластиковых вилок, ложек и ножей в объектах общественного питания...
 
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