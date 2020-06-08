|
МАРТ предлагает запретить пластиковую посуду в общепите
08.06.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает запретить использование пластиковых вилок, ложек и ножей в объектах общественного питания Беларуси с 1 января 2021 года. Проект соответствующего постановления ведомства вынесен на общественное обсуждение. По данным МАРТ, стоимость посуды из экологически безопасных материалов превышает стоимость аналогичной одноразовой продукции из пластика в среднем в 2-4 раза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает запретить использование пластиковых вилок, ложек и ножей в объектах общественного питания...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)