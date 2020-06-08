«Не мог представить, что такое может случиться». Директора школы судят за смерть мальчишки на стадионе

Источник материала: Tut.by

8 июня в Барановичах начался суд над бывшим директором школы агрогородка Русино, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей гибель 11-летнего школьника .





Обвиняемый — 47-летний житель Барановичей Александр Пугач. Ранее он 12 лет занимал должность директора Русиновской средней школы. После возбуждения уголовного дела ушел сам и стал учителем географии. Женат, воспитывает двух детей — девяти и четырнадцати лет.

Трагедия в агрогородке Русино произошла 1 ноября прошлого года. 11-летний Никита вместе с друзьями играл в футбол на школьном стадионе. После игры он запрыгнул на футбольные ворота и стал раскачиваться. Рамка не устояла и опрокинулась вместе с ребенком. Перекладина рухнула школьнику на голову. В результате ребенок получил ссадины, ушибы, открытую черепно-мозговую травму.

Реанимационные мероприятия на месте результата не дали, школьник умер в скорой.

По версии обвинения, футбольные ворота появились на школьном стадионе летом 2011 года. Они были изготовлены кустарным способом, не соответствовали требованиям безопасности и не стояли на балансе школы. Тем не менее, директор их не демонтировал. В 2017 году районный отдел по образованию поручал директорам школ региона убрать спортивное оборудование, которое не может быть принято в эксплуатацию в установленном законом порядке — но и после этого директор не демонтировал ворота.

При надлежащем исполнении Александром Пугачем своих служебных обязанностей трагедии можно было бы избежать, заключила гособвинитель.

«Никто мне не говорил, что есть проблема»

Александр Пугач рассказал в суде, что ворота на балансе школы не состояли, документов на них не было. Как они появились на стадионе, он не помнит.

— Я сам не помню точной даты, когда ворота установили. Мне казалось, что они были на стадионе всегда, но из материалов дела выяснилось, что ворота появились на стадионе летом 2011 года. В то время учителем физической культуры работал Миронов Владимир Владимирович. Он на полставки числился инструктором по физической культуре Барановичской птицефабрики, где рабочая молодежь под его руководством организовывала игры и турниры по футболу. Поскольку единственным стадионом в Русино был наш, то можно предположить, что из-за этих занятий ворота и появились, — объяснил экс-директор.

Ворота были переносные, к земле крепились штырями. Изначально их было пять на каждую рамку, со временем стало четыре. В момент трагедии возле ворот лежало всего по одному штырю. Куда делись остальные, директор не знает.

— Чуть больше, чем за неделю до 1 ноября 2019 года я шел по стадиону, проходил мимо ворот. Они были закреплены четырьмя штырями каждые, — рассказал Александр Пугач.

По словам экс-директора, в учебное время за безопасность на стадионе отвечали учителя физкультуры. После занятий площадка не закрывалась. Сюда часто приходили местные, чтобы поиграть в футбол. Во внеурочное время дети на стадионе были предоставлены сами себе, а переносные ворота никто на вечер не уносил, хотя у школы есть склад, где можно было их оставить.

— Как вы полагаете, каким образом вы должны были действовать, чтобы обеспечить безопасность после проведения занятий? — уточнила гособвинитель.

— Ответ очевиден — убирать ворота со школьного стадиона, — ответил бывший директор.

— Я правильно вас понимаю, на момент произошедшего, ворота не обеспечивали безопасность, так как не были закреплены?

— Да.

Перед началом каждого учебного года создавалась комиссия по приемке школы, которая обследовала учебное заведение и спортивное оборудование. По словам директора, замечаний у комиссии к воротам не было.

При этом из районного отдела образования школам региона неоднократно приходили письма о необходимости проверять безопасность спортивного оборудования, а в 2017 году директорам прислали поручение демонтировать нестандартное спортивное оборудование, которое не может быть принято в эксплуатацию. Получал такое письмо и Александр Пугач. Тем не менее, «кустарные» ворота со стадиона так никто и не убрал.

— Признаю, что не обеспечил демонтаж этих ворот.

В материалах дела также имеются показания детей, которые рассказали, что до трагедии уже были случаи, когда ворота падали. Они же говорили о том, что крепление рамок было ненадежным, так как лунки, в которые вставлялись штыри со временем расширились. Достать штыри из земли могли даже дети.

— Что я могу сказать, — вздохнул экс-директор, — Никто мне не говорил о том, что есть проблема с этими воротами.

— Вы не видели, что эти штыри просто втыкаются и достаются? - спросила гособвинитель.

— Когда я подходил к воротам и трогал их, надежность крепления присутствовала. Не было такого, что я видел эти штыри и не предпринял никаких мер.

Обвиняемый свою вину признал частично. В суде он не отрицал, что беды не случилось бы, если бы ворота демонтировали. Вместе с тем Александр отметил, что к трагедии привел также ряд обстоятельств, которые от него не зависели. Экс-директор подчеркнул, дети находились на стадионе во внеурочное время, а взрослых рядом не было. Он также отметил, что ворота упали, когда их использовали не по назначению — ребенок повис на перекладине и начал раскачиваться.

— Но ведь поэтому ворота и должны быть надежно закреплены, — заметила прокурор.

— Да… Еще повлияло то, что занятия в то время не проводились на школьном стадионе неделю-полторы, а может и больше. Соответственно, где-то недосмотрели. Если бы занятия проводились, учителя осмотрели бы эти ворота.

«Помимо директора, здесь виноваты и другие»

Потерпевшими по делу признаны родители мальчика. В суде они заявили гражданский иск к отделу по образованию Барановичского райисполкома о взыскании расходов на погребение сына, а также о возмещении морального вреда — по 100 тысяч рублей каждому.

Мама погибшего школьника Елена работает воспитателем в детском саду агрогородка Русино, он рядом со школой. Из окна группы женщины видно стадион. В день трагедии она была на работе.

— Около 16.45 мне позвонила коллега и сказала бежать на улицу. Я выбежала на крыльцо детского сада и увидела за забором школьного стадион Никиту. Побежала к нему. Позвонила в скорую, мужу. Потом прибежала фельдшер с ФАПа, начала оказывать ему помощь. Через некоторое время приехала скорая. Я хотела ехать со скорой, но меня не пустили. Мы с мужем решили, что поедем следом за скорой. Мы побежали в машину, сели и хотели ехать за скорой, а она не ехала. Мы вернулись на стадион. Подходя к скорой, открылась дверь, вышел врач и махнул головой [показывая, что Никита умер], — вспоминает Елена.

Женщина не знала о том, что ворота изготовлены кустарным способом.

— Я считаю, что, помимо директора, здесь виноваты и другие люди. Есть завуч, завхоз, которая занималась приемкой оборудования, председатель профсоюза школьного, физруки, которые работают на стадионе и должны были видеть, какие там ворота были. Ну и вся комиссия, которая ежегодно осуществляла приемку школы тоже, я считаю, виновата. Как они осуществляли эту приемку?! Может, нужно серьезнее к этому относиться?! Помимо этого, есть инспектор по охране труда от отдела образования. Я считаю, что она тоже должна отвечать за это. После предписания 2017 года [о демонтаже спортивного оборудования] начальство должно было проверить исполнение поручения.

Отец мальчика на вопрос о том, какое наказание следует назначить бывшему директору, ответил лаконично:

— На усмотрение суда.

«Ситуация очень сложная»

Рассмотрение уголовного дела продолжится во вторник, 9 июня. Если вина Александра Пугача будет доказана, ему грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

— Ситуация очень сложная. Боль, горе… Я все время сожалел и сожалею о случившемся. Я не мог предвидеть и представить, что такое может случиться, — сказал обвиняемый.

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