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В Минске начался суд по делу туристической компании "Нейтири".
08.06.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсенью прошлого года обманутые клиенты массово стали обращаться в милицию из-за сорванного отпуска. На скамье подсудимых – директор компании. Мужчина, зная о тяжелом финансовом положении своей фирмы, продолжал заключать договоры с туристами и принимать от них деньги на отдых. Речь о сумме свыше 130 000 рублей. Установлено 40 фактов противоправной деятельности, потерпевшими признаны почти 50 человек, это те, кто заключал договоры с турагентом. Всего тех, кто не поехал на отдых из-за отмененного тура, в несколько раз больше. Обвиняемый признал неисполнение принятых на себя обязательств.
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Осенью прошлого года обманутые клиенты массово стали обращаться в милицию из-за сорванного отпуска. На скамье подсудимых – директор компании. Мужчина, зная о...
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