Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теплый воздух с Кавказа накроет Беларусь Мы все очень ждали лета, и вот оно пришло! Теплый воздух с Кавказа накроет Беларусь. Жару прогнозируют синоптики до конца недели. Столбик термометра будет...

Мы все очень ждали лета, и вот оно пришло! Теплый воздух с Кавказа накроет Беларусь. Жару прогнозируют синоптики до конца недели. Столбик термометра будет подниматься местами до 33 выше нуля. По западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Тепло будет и ночью - до 20 с плюсом. Такой температурный фон, говорят специалисты, выше климатической нормы на 3-6 градусов.В выходные холодный атмосферный фронт, который держит путь на Центральную Россию, заденет и север Беларуси, поэтому здесь станет свежее. А по югу страны еще задержится 30-градусная жара.