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Теплый воздух с Кавказа накроет Беларусь

08.06.2020 15:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы все очень ждали лета, и вот оно пришло! Теплый воздух с Кавказа накроет Беларусь. Жару прогнозируют синоптики до конца недели. Столбик термометра будет подниматься местами до 33 выше нуля. По западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Тепло будет и ночью - до 20 с плюсом. Такой температурный фон, говорят специалисты, выше климатической нормы на 3-6 градусов.

Александр Беганский, начальник службы Республиканского центра по гидрометеорологии: "Первая декада июня за счет такого неустойчивого температурного режима запомнится. Но каких-то рекордов значимых превышено не было. Первые 5 дней июня были с температурным фоном ниже климатической нормы на 2-5 градусов. Но вот уже прошедшие выходные и первые дни текущей недели температурный фон существенно повысился, и сейчас мы идем на 3-6 градусов выше климатической нормы".

В выходные холодный атмосферный фронт, который держит путь на Центральную Россию, заденет и север Беларуси, поэтому здесь станет свежее. А по югу страны еще задержится 30-градусная жара.

 
 
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Мы все очень ждали лета, и вот оно пришло! Теплый воздух с Кавказа накроет Беларусь. Жару прогнозируют синоптики до конца недели. Столбик термометра будет...
 
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