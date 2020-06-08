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Помните 500 попугаев, которых нашли у нелегалов на границе? Узнали, что с ними сейчас

08.06.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, как нелегалы переносили в коробках через украинско-белорусскую границу 500 попугаев — но их остановили? Сейчас птицы находятся в жлобинском зоопарке, и TUT.BY узнал, как они себя чувствуют и что с ними будет дальше.


Напомним, на прошлой неделе мозырские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пешком переходили границу без документов, но с картонными коробками — в них оказалось более 500 попугаев. Нарушителей границы отправили в ИВС. Птиц — в ветеринарную службу, а после передали на временное хранение в жлобинский зоопарк. Здесь они будут жить до решения суда.

Зоозащитница и волонтер Зоя из Жлобина рассказала TUT.BY, что более ста птиц погибли от нехватки воздуха — коробки были обмотаны пленкой, — многие птицы промокли.


В зоопарке подтверждают: да, погибли около ста птиц. До сих пор еще не все пришли в себя. Попугаи сильно ослаблены, почти все были сильно обезвожены, работникам приходилось вручную их отпаивать, многие были мокрыми — и их всю ночь держали под обогревателями.

Сейчас птицы находятся в уличных вольерах.

Сколько еще птицы будут находиться в Жлобине, пока неизвестно.

— Пока справляемся, деньги на корм берем из средств зоопарка, которые зарабатываем на посетителях, так что перспективы полноценного питания попугаев зависят от того, будут ли к нам ходить люди, — говорят в зоопарке.

Дальнейшую судьбу пернатых решит суд. Скорее всего, птиц продадут, а вырученные деньги уйдут в доход государства.


Это, кстати, уже не первый случай, когда нелегалы пытаются переместить попугаев через границу.

Так, в феврале 2016 года в Лельчицком районе пограничники остановили Opel, в нем нашли 440 попугаев. Документов на птиц у водителя не оказалось. А позже попугаев передали на временное хранение человеку, у которого их изъяли, чтобы он содержал их до решения юридических вопросов и возможной передачи в зоопарк. После этого птицы исчезли.

А в 2008 году в Брестской области контрабандист пытался перевезти попугаев через границу на велосипеде, но когда все пошло не по плану, бросил клетки с птицами и скрылся. Тогда в связи с опасностью завоза на территорию Беларуси птичьего гриппа было принято решение об утилизации — и 279 волнистых попугаев без документов усыпили и сожгли.

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