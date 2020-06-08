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Прогноз погоды на 9 июня

08.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия будет определять в основном теплая воздушная масса, по западной половине скажется влияние атмосферного фронта. 
Внимание!  Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности)!
В дневные часы 9 июня (вторник) по юго-востоку республики во многих районах, а на остальной территории местами  максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.
10-11 июня (среда-четверг) на большей части территории страны сохранится жаркая погода.

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия будет определять в основном теплая воздушная масса, по западной половине скажется влияние атмосферного...
 
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