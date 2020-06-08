ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси запустили акцию #расліныгорада

09.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В Беларуси запустили акцию #расліныгорада
Фото общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

В Беларуси запустили акцию #расліныгорада, чтобы обратить внимание жителей на биоразнообразие городов и близость природы, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Одним из основателей инициативы считается французский ботаник Борис Прессек. Он начал подписывать мелом названия городских растений, чтобы люди осознали присутствие дикой растительности, заинтересовались и начали относиться к ней уважительно. Запуск акции в Беларуси был приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня. «Акция — отличный повод обратить внимание на красоту наших растений, узнать об их важности для пищевых цепочек, насекомых и птиц», — отметили в АПБ.

В Минске надписи мелом уже появились на выходе со станции метро «Немига», Октябрьской улице, Комаровке, около завода «Луч» и в других местах. В столице растет около 400 видов аборигенной флоры, включая около 19 растений из Красной книги. «Среди самых распространенных диких растений в Минске, которые можно достаточно легко отличить, — мятлик однолетний, василек, одуванчик лекарственный, пастушья сумка, вероника дубравная, ежа сборная и тысячелистник. Сейчас начал цвести красивый злак — трясунка. Около Свислочи может встретиться лисохвост обыкновенный, у дорожек — щетинник, а на пустырях, свалках и около кустарников растет крапива и пустырник», — рассказал старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Аркадий Скуратович.

Чтобы присоединиться к акции, нужно подписать знакомые растения мелом, добавить хештег #расліныгорада и разместить фото надписи и растения с этим хештегом в своих соцсетях. Если сложно определить растение, можно воспользоваться мобильным приложением PlantSnap.

Акция проводится в партнерстве с Институтом экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» В Беларуси запустили акцию #расліныгорада, чтобы обратить внимание жителей на биоразнообразие городов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Летний сезон на столичных пляжах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика