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В Пинском районе объявили штормовое предупреждение. Сегодня - грозы, ливни, град
08.06.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На вторую половину понедельника в Пинском районе объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз, ливней и града,
Сегодня с 15 до 21 часа в связи с предстоящими сложными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В это время в Пинске и районе ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, в отдельных районах выпадет град.
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На вторую половину понедельника в Пинском районе объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз, ливней и града
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