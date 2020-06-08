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В Пинском районе объявили штормовое предупреждение. Сегодня - грозы, ливни, град

08.06.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На вторую половину понедельника в Пинском районе объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз, ливней и града, сообщает «Полесская правда».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня с 15 до 21 часа в связи с предстоящими сложными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В это время в Пинске и районе ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, в отдельных районах выпадет град.

 
 
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На вторую половину понедельника в Пинском районе объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз, ливней и града
 
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