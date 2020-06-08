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В жару медики призывают соблюдать масочный режим
08.06.2020 20:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинздрав напоминает: при повышении температуры воздуха расслабляться не стоит. Медики призывают носить маски и в жаркую погоду в общественном транспорте, магазинах, банках. Использование средств защиты позволяет человеку обезопасить от заражения не только себя, но и других людей, поскольку фиксируются и случаи бессимптомного протекания инфекции. Также врачи советуют носить очки, которые могут защитить глаза. Напомним, среднее время использования маски - 2-3 часа.
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Минздрав напоминает: при повышении температуры воздуха расслабляться не стоит. Медики призывают носить маски и в жаркую погоду в общественном транспорте,...
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