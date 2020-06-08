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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В жару медики призывают соблюдать масочный режим Минздрав напоминает: при повышении температуры воздуха расслабляться не стоит. Медики призывают носить маски и в жаркую погоду в общественном транспорте,...

Минздрав напоминает: при повышении температуры воздуха расслабляться не стоит. Медики призывают носить маски и в жаркую погоду в общественном транспорте, магазинах, банках. Использование средств защиты позволяет человеку обезопасить от заражения не только себя, но и других людей, поскольку фиксируются и случаи бессимптомного протекания инфекции. Также врачи советуют носить очки, которые могут защитить глаза. Напомним, среднее время использования маски - 2-3 часа.