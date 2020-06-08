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В Совете Республики состоялось заседание ассоциации руководителей учреждений образования

08.06.2020 20:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Встреча проходила в формате онлайн-конференции. Вместе с главой верхней палаты парламента Натальей Кочановой директора школ и гимназий  обсудили вопросы взаимодействия преподавателя и родителя, обновление материально-технической базы учреждений, информационную безопасность. Особое внимание теме дистанционного обучения. Планируется, что в Беларуси создадут единую образовательную платформу для школьников. К разработке ресурса будут привлечены  резиденты Парка высоких технологий.

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: “Сегодня мы говорили о том, что необходима  информационная платформа, которая бы организовала все ресурсы вместе и дала возможность не только в условиях пандемии некоторым детям получать образование удаленно из дома, но и тем детям, которые не имеют возможности пойти в школу (они заболели). Сегодня собираются те материалы у ведущих педагогов, у учителей-методистов, которые сегодня разработаны. Сегодня школы предоставляют свой материал для  этой  платформы, и будет все  это аккумулировано. И полагаю, что это будет очень достойная платформа, где можно будет получать качественное образование удаленно”.

Подобные встречи ассоциация руководителей учреждений образования проводит регулярно. Такая форма общения, по мнению специалистов, наиболее эффективный метод решить самые актуальные вопросы.


 
Теги: Минск
 
 
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Встреча проходила в формате онлайн-конференции. Вместе с главой верхней палаты парламента Натальей Кочановой директора школ и гимназий  обсудили вопросы...
 
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