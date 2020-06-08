Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Совете Республики состоялось заседание ассоциации руководителей учреждений образования Встреча проходила в формате онлайн-конференции. Вместе с главой верхней палаты парламента Натальей Кочановой директора школ и гимназий обсудили вопросы...

Встреча проходила в формате онлайн-конференции. Вместе с главой верхней палаты парламента Натальей Кочановой директора школ и гимназий обсудили вопросы взаимодействия преподавателя и родителя, обновление материально-технической базы учреждений, информационную безопасность. Особое внимание теме дистанционного обучения. Планируется, что в Беларуси создадут единую образовательную платформу для школьников. К разработке ресурса будут привлечены резиденты Парка высоких технологий.Подобные встречи ассоциация руководителей учреждений образования проводит регулярно. Такая форма общения, по мнению специалистов, наиболее эффективный метод решить самые актуальные вопросы.