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В Беларуси стартовал третий трудовой семестр

08.06.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приобрести полезные навыки в самых разных сферах и при этом заработать. В Беларуси стартовал третий трудовой семестр. В студотряды уже записались несколько десятков тысяч молодых людей по всей стране. 

Как провести летние каникулы с пользой - в репортаже Юрия Карнеловича.

На стройках, в детских оздоровительных лагерях, в сельском хозяйстве, на производстве. В Беларуси стартовал третий трудовой семестр. В студотряды уже записались несколько десятков тысяч молодых людей по всей стране. Для студентов это хорошая возможность не только заработать, но и приобрести полезные навыки в самых разных сферах деятельности. Как провести летние каникулы с пользой - в репортаже Юрия Карнеловича.

Небольшая летучка перед началом рабочего дня - и учащиеся политехнического колледжа приступают к отделке квартиры в новостройке. Работа для них не новая – ребята - будущие штукатуры и маляры. В стройотряд записались, чтобы приобрести практические навыки.

Молодежь на строительстве жилого микрорайона в Гродно


Строительные студенческие отряды в нынешнем трудовом семестре самые популярные. На территории региона десятки организаций пригласили на свои объекты молодежь.

Молодой микрорайон Грандичи самая масштабная стройка в Гродно. Возводится он практически с нуля в чистом поле и рассчитан на проживание 20 тысяч человек. Поэтому помощь студенческих отрядов здесь всегда востребована.

Жилье, социальная инфраструктура, дороги - и все это возводится одновременно. Более тысячи профессиональных строителей, но и без помощи студенческих отрядов не обойтись.

Денис Сергеев, мастер строительного участка: "Объем работ очень большой, поэтому нам свободные руки всегда нужны. Это плюс и нам - нам они помогают, и им, потому что они осваивают все это не только в теории, но и на практике".

Стройотрядовское движение набирает популярность


Только в Гродненской области молодых людей, желающих с пользой провести лето, уже более 4-х тысяч. Студотряды формируются по 7-ми профилям: от строительных и педагогических до сельскохозяйственных и экологических.

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ: "Сформировано около 230 студенческих отрядов, которые поработают в этом семестре трудовом. Кроме того, молодежь Гродненщины будет представлена студенческими отрядами на всебелорусской молодежной стройке в Остравце".

Строительство лыжероллерной трасы в Чаусах


А это уже Могилевская область. Здесь возводят вторую по своим масштабам после Раубичей лыжероллерную трассу в стране. Протяженностью полтора километра, с перепадами высот - все, как в большом биатлоне. Сдать комплекс планируют уже в июле. А пока азы своей будущей профессии здесь постигают студенты Могилевского архитектурно-строительного колледжа.

На стройках, в детских оздоровительных лагерях, на пищевых производствах и благоустройстве... Третий трудовой семестр для могилевских студентов обещает стать самым масштабным. 
 

Олег Бойко, комиссар Могилевского областного штаба студенческих отрядов БРСМ: "Что касается этого трудового семестра, то желающие трудиться в составе студотряда могут записаться посредством акции "Выбираем студотряд". Который проходит в социальных сетях: "ВКонтакте", "Инстаграм". И уже человек непосредственно будет участвовать в трудовом семестре".

Новая поликлиника в Могилеве


Четыре студотряда уже работают на важных социальных объектах. В том числе в Белыничах, где в этом году пройдет праздник письменности. Первых пациентов примет и новая современная поликлиника в быстро растущем могилевском микрорайоне Казимировка.

Ожидается что в студенческих отрядах примут участие несколько десятков тысяч молодых людей по всей стране. Продлится трудовой семестр как минимум три месяца. 

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Приобрести полезные навыки в самых разных сферах и при этом заработать. В Беларуси стартовал третий трудовой семестр. В студотряды уже записались несколько...
 
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