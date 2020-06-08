Тихановскому предъявили обвинение

В понедельник 8 июня блогеру Сергею Тихановскому, а также другим задержанным вместе с ним активистам, было предъявлено обвинение.

Пока официально о нем ничего не сообщается. Как пишет ПЦ «Весна», сегодня истекал десятидневный срок задержания, после которого блогера должны были либо выпустить, либо предъявить ему обвинение. И если учесть, при каких обстоятельствах он был задержан, для всех очевидным было, что Тихановского на свободу не выпустят, оставалось лишь понять, о какой статье какого кодекса будет идти речь при вынесении обвинения.

Таким образом, предположения общественности о том, что блогера и других задержанных не выпустят, сегодня подтвердились, хотя о том, по какой статье им предъявлено обвинение, официально так и не сообщено: с адвокатов взяты подписки о неразглашении, а семье Тихановского и вовсе отказались предоставить такую информацию. Между тем, невеста задержанного вместе с Тихановским Вергилия Ушака сообщила правозащитникам, что ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Правозащитники не исключают, что завтра СК опубликует официальную информацию касательно вынесенного обвинения.

Сейчас по «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.

Напомним, что во время третьего подряд обыска, который проходил ночью 3 июня, на даче у видеоблогера Сергея Тихановского нашли $900 тысяч, обыски прошли на квартире и в студии блогера.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно после очевидной провокации со стороны двух женщин, сейчас блогер и глава инициативной группы Светланы Тихановской находится в СИЗО №1 в Минске. МВД ранее сообщало, что возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали Тихановского политзаключенным и требуют немедленного освобождения блогера и других задержанных.

Справка БДГ

Ч.1 ст. 342 УК Беларуси: Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.