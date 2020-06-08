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90-летний пенсионер пропал в садовом товариществе под Минском
08.06.2020 21:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под Минском в садовом товариществе пропал пенсионер. Мужчине 90 лет, у него установлен кардиостимулятор. О поисках
Делендик Василий Иосифович 1929 года рождения проживает в Минске по улице Богдановича.
7 июня он находился в садовом товариществе «Глобус» (ЖД станция «Дубравы» — Минская обл., Молодечненский р-н), откуда около 19.30 ушел в неизвестном направлении и пропал.
Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые.
Особые приметы: на лице пятна, которые шелушатся (аллергическая реакция).
Одет: черная плащевая куртка до середины бедра на молнии, вельветовые
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 (33) 666−68−56, +375 (33) 666−60−33 либо 102.
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7 июня он находился в садовом товариществе «Глобус» (ЖД станция «Дубравы» - Минская обл., Молодечненский р-н), откуда около 19.30 ушел в неизвестном направлении и...
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