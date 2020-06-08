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Летний сезон на столичных пляжах
08.06.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖаркая погода способствует отдыху и у воды. На столичных пляжах многолюдно уже с самого утра. К летнему сезону для комфортного отдыха обновили песок, на побережьях и новое оборудование - дополнительные беседки, детские и спортивные площадки. Например, на Цнянском водохранилище можно попробовать себя в вейкбординге. Открыты и пункты проката экотранспорта.
Чтобы отдых был безопасным, на побережьях дежурит ОСВОД. Установлены и специальные информационные знаки с правилами поведения у воды.
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Жаркая погода способствует отдыху и у воды. На столичных пляжах многолюдно уже с самого утра. К летнему сезону для комфортного отдыха обновили песок, на побережьях...
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