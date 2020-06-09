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Омлет со стручковой фасолью

09.06.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • жменю зеленой стручковой фасоли,
  • половину луковицы,
  • 2 зубчика чеснока,
  • прованские травы,
  • 2 яйца,
  • кинзу.
Заливаем замороженную стручковую фасоль кипятком и через пару минут воду сливаем, даем немного остыть. 

Замороженную стручковую фасоль не нужно  специально обрабатывать перед готовкой. На производстве стручки сортируют и моют. В домашних условиях для варки ее кладут в воду не размораживая.  Благодаря этому в  фасоли сохраняются  витамины, минеральные соли и растительные белки. 

Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла и обжариваем лук, нарезанный полукольцами. Когда лук станет золотистого цвета, выдавливаем пару зубчиков чеснока, перемешиваем. После этого добавляем на сковороду фасоль. Солим, перчим и присыпаем прованскими травами. Яйца взбалтываем в отдельной плошке со щепоткой соли. Выливаем в сковороду на овощи. 

Чтобы не использовать  в подобных блюдах много масла и  чтобы  при этом омлет не пригорал, лучше всего готовить на очень слабом огне и под крышкой. В этом случае омлет не нужно переворачивать. Просто подождать, пока он дойдет.  

Готово. Выкладываем на тарелку и посыпаем свежей кинзой. Такой омлет вполне может быть на одного человека. Но можно и поделиться.  

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем: жменю зеленой стручковой фасоли, половину луковицы, 2 зубчика чеснока, прованские травы, 2 яйца, кинзу. Заливаем замороженную стручковую фасоль...
 
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