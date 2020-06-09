Источник материала: БT

жменю зеленой стручковой фасоли,

половину луковицы,

2 зубчика чеснока,

прованские травы,

2 яйца,

кинзу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Омлет со стручковой фасолью Возьмем: жменю зеленой стручковой фасоли, половину луковицы, 2 зубчика чеснока, прованские травы, 2 яйца, кинзу. Заливаем замороженную стручковую фасоль...

Возьмем:Заливаем замороженную стручковую фасоль кипятком и через пару минут воду сливаем, даем немного остыть.Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла и обжариваем лук, нарезанный полукольцами. Когда лук станет золотистого цвета, выдавливаем пару зубчиков чеснока, перемешиваем. После этого добавляем на сковороду фасоль. Солим, перчим и присыпаем прованскими травами. Яйца взбалтываем в отдельной плошке со щепоткой соли. Выливаем в сковороду на овощи.Готово. Выкладываем на тарелку и посыпаем свежей кинзой. Такой омлет вполне может быть на одного человека. Но можно и поделиться.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.