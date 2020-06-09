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Омлет со стручковой фасолью
09.06.2020 08:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Замороженную стручковую фасоль не нужно специально обрабатывать перед готовкой. На производстве стручки сортируют и моют. В домашних условиях для варки ее кладут в воду не размораживая. Благодаря этому в фасоли сохраняются витамины, минеральные соли и растительные белки.
Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла и обжариваем лук, нарезанный полукольцами. Когда лук станет золотистого цвета, выдавливаем пару зубчиков чеснока, перемешиваем. После этого добавляем на сковороду фасоль. Солим, перчим и присыпаем прованскими травами. Яйца взбалтываем в отдельной плошке со щепоткой соли. Выливаем в сковороду на овощи.
Чтобы не использовать в подобных блюдах много масла и чтобы при этом омлет не пригорал, лучше всего готовить на очень слабом огне и под крышкой. В этом случае омлет не нужно переворачивать. Просто подождать, пока он дойдет.
Готово. Выкладываем на тарелку и посыпаем свежей кинзой. Такой омлет вполне может быть на одного человека. Но можно и поделиться.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: жменю зеленой стручковой фасоли, половину луковицы, 2 зубчика чеснока, прованские травы, 2 яйца, кинзу. Заливаем замороженную стручковую фасоль...
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