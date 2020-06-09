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Более 200 новых специальностей открыли в этом году в сфере профессионально-технического образования

09.06.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ликвидировали свыше 120 - это те, что не отвечают запросу рынка труда. К примеру, с этого года начнется набор для нужд предприятий по производству биотехнологической продукции, а также организаций гостиничных услуг. Минтруда совместно с Минобразования регулярно делают прогнозы, какие именно профессии будут востребованы в ближайшей и долгосрочной перспективе. В последние несколько лет наблюдается рост спроса на рабочие специальности. Какие возможности сегодня созданы, чтобы стать востребованным специалистом? Смотрите в среду очередную серию "На контроле Президента".

 
 
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Ликвидировали свыше 120 - это те, что не отвечают запросу рынка труда. К примеру, с этого года начнется набор для нужд предприятий по производству биотехнологической...
 
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