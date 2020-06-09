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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 200 новых специальностей открыли в этом году в сфере профессионально-технического образования Ликвидировали свыше 120 - это те, что не отвечают запросу рынка труда. К примеру, с этого года начнется набор для нужд предприятий по производству биотехнологической...

Ликвидировали свыше 120 - это те, что не отвечают запросу рынка труда. К примеру, с этого года начнется набор для нужд предприятий по производству биотехнологической продукции, а также организаций гостиничных услуг. Минтруда совместно с Минобразования регулярно делают прогнозы, какие именно профессии будут востребованы в ближайшей и долгосрочной перспективе. В последние несколько лет наблюдается рост спроса на рабочие специальности. Какие возможности сегодня созданы, чтобы стать востребованным специалистом? Смотрите в среду очередную серию