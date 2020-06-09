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В Витебске завершается строительство крытого футбольного манежа
09.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Витебске близится к завершению строительство крытого футбольного манежа для детско-юношеской школы футбольного клуба "Витебск". Объект долгожданный. Каждую зиму юные футболисты были вынуждены переходить в спортивные залы, хотя для подготовки сильных игроков рекомендована круглогодичная работа на полях стандартных размеров.
Открытие футбольного манежа запланировано на конец июля
Футбольный манеж занимает почти 9,4 тысячи квадратных метров, предусмотрен искусственный газон. Даже в сильные морозы внутри будет комфортная температура: ее будут поддерживать при помощи вентиляционных установок. Построена переходная галерея, которая позволит юным спортсменам пользоваться всей инфраструктурой Витебского центрального спортивного комплекса. Открытие объекта запланировано на конец июля.
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В Витебске близится к завершению строительство крытого футбольного манежа для детско-юношеской школы футбольного клуба "Витебск". Объект долгожданный. Каждую...
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