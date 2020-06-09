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Помощники Президента - инспекторы по областям и г. Минску в июне проведут прямые телефонные линии
09.06.2020 08:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто позволит в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры для решения вопросов. Сегодня в Брестском облисполкоме на связь выйдет помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, а в Лиозненском райисполкоме - помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. Завтра в Администрации Партизанского района г. Минска по телефону с гражданами пообщается помощник Президента Беларуси - инспектор по г. Минску Виталий Прима. 11 июня в Гомельском облисполкоме на связь выйдет помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, в Дятловском райисполкоме - помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.
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Это позволит в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры для решения вопросов. Сегодня в Брестском облисполкоме на связь выйдет помощник Президента -...
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