Минчанку «отправили на сутки», а когда узнали, что дома остался ребенок, наказание заменили на штраф

Источник материала: Tut.by

5 июня в Минске задержали Елену Лазарчик, за участие в несанкционированном мероприятии при сборе подписей на Комаровке суд назначил ей 12 суток ареста. Днем ранее 15 суток ареста получил супруг женщины. У семейной пары есть 6-летний ребенок, и по закону мать не имели права наказывать административным арестом. После того, как новость об этом появилась в СМИ , было вынесено новое судебное постановление, 8 июня Елену отпустили домой — арест заменили на штраф.





Елена Лазарчик говорит, что при рассмотрении ее дела предупреждала судью, что дома у нее остался 6-летний ребенок. Согласно ч. 2 ст. 6.7 КоАП запрещено арестовывать женщин и одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей. Почему это требование было нарушено, Елене никто не пояснил.

— Такое дело действительно было, но решение судьи не комментируется, — заявили TUT.BY в приемной суда Октябрьского района.

Правозащитники и родные не сразу могли узнать, куда пропала Елена Лазарчик и ее муж Сергей Мацкойть. В Советском, Октябрьском РУВД и Центре изоляции правонарушителей отказывались сообщать информацию. Позже в на Окрестино все-таки подтвердили, что Лазарчик и Мацкойть находятся здесь. При поисках Елены в Центре изоляции правонарушителей дежурному сотруднику сообщили, что у женщины есть несовершеннолетний сын.

В пресс-службе минской милиции пояснили, что Лазарчик отбывает административный арест, то есть решение об изоляции принял суд.

— В общем отбывала я арест, 8 июня началась бурная деятельность, — говорит Елена. — Сотрудники что-то выясняли. На проверке у меня спросили: «Почему вы не предупредили нас, что у вас дома остался ребенок?» Так я же в суде говорила. И как потом стало известно, моя старшая дочь сообщала об этом в ЦИП, когда пыталась меня найти. Вечером зашли в камеру: «С вещами на выход». Привели в приемную, отдали мне постановление Минского городского суда за 8 июня, в котором было указано, что арест заменен на штраф в связи с тем, что у меня несовершеннолетний ребенок. Штраф — 1215 рублей, а еще я должна заплатить 46 рублей за трое суток, пока сидела на Окрестино, хотя мне не имели права давать сутки.

Елена говорит, что супруг ее продолжает отбывать арест, ребенок, пока родителей не было дома, был сначала со старшей совершеннолетней сестрой, которая забрала его из детского сада в день ареста мамы, а потом мальчика увезли на дачу к бабушке и дедушке.

— Боюсь, что будут обвинять, якобы ребенок, пока я была под арестом, был без присмотра, — не скрывает Елена. — Уже жду, когда придут из опеки нас проверять, из детского сада, дочь сказала, уже приходили.

5 июня за участие в несанкционированном мероприятии был задержан еще один активист — Валерий Рябцев, который один воспитывает ребенка-инвалида. Мужчину увезли в изолятор, за ребенком смотрит его брат. После того, как информацию об этом сообщили правозащитники , вечером 8 июня Рябцева выпустили на свободу. Ожидается, что сегодня его дело будет рассматривать суд Заводского района.