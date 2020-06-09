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В аэропорту мужчина предъявил чужой паспорт. Возбуждено уголовное дело
09.06.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время оформления рейса в аэропорту Минск один из пассажиров предъявил чужой паспорт. Мужчину задержали. Подробности
2 июня в Национальном аэропорту Минск во время оформления рейса из Амстердама один из пассажиров предъявил чужой украинский паспорт. Документ вызвал подозрения у пограничников. Проверка подтвердила, что паспорт мужчине не принадлежит.
Выяснилось, что для въезда в Беларусь мужчина использовал документ, который, по его словам, нашел в Португалии.
Путешественника оформили по ст. 23.29 КоАП Республики Беларусь за покушение на умышленное незаконное нарушение границы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 380 Уголовного кодекса (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Максимальное наказание по данной статье — до двух лет ограничения свободы.
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Для въезда в Беларусь мужчина использовал украинский паспорт, который, по его словам, нашел в Португалии.
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