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В Беловежской пуще куница вломилась в птичий домик и съела птенцов

09.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые за много лет наблюдений в пуще фотоловушка сняла момент, как лесная куница сбросила крышку птичьего домика и полакомилась птенцами, сообщает сайт Нацпарка.

Видео: Беловежская пуща

Лесная куница — находчивый хищник. Зверек хорошо приспособлен для поиска птичьих гнезд, обитатели которых составляют значительную часть его рациона. Куница метр за метром обследует свой территориальный участок и периодически посещает «отмеченные на своей карте» места.

По данным фотоловушек можно наблюдать, что к гнездовьям, которые не удалось «взломать сходу», она может приходить снова и снова, пока не совершит задуманное.

 
 
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