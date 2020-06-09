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В Беловежской пуще куница вломилась в птичий домик и съела птенцов
09.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Впервые за много лет наблюдений в пуще фотоловушка сняла момент, как лесная куница сбросила крышку птичьего домика и полакомилась птенцами, сообщает сайт
Видео:
Лесная куница — находчивый хищник. Зверек хорошо приспособлен для поиска птичьих гнезд, обитатели которых составляют значительную часть его рациона. Куница метр за метром обследует свой территориальный участок и периодически посещает «отмеченные на своей карте» места.
По данным фотоловушек можно наблюдать, что к гнездовьям, которые не удалось «взломать сходу», она может приходить снова и снова, пока не совершит задуманное.
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Охота куницы попала в объектив фотоловушки.
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