«На пистолете нет следов». Родители милиционера из Бреста - знакомого могилевского гаишника - о смерти сына

Источник материала: Tut.by

12 сентября 2018 года в Тельмовском лесу под Брестом обнаружили тело 21-летнего лейтенанта милиции Валерия Калькиса . Следствие пришло к выводу, что молодой сотрудник уголовного розыска застрелился из табельного оружия. Родители Валерия с таким выводом не согласны. По их мнению, сына убили. Правда, кто и зачем — непонятно.



Фото со страницы Валерия Калькиса в соцсетях

Остановка СТО-2 — первая на въезде в Брест с трассы М1. За серо-зеленым гофрированным павильоном с бирюзовой крышей в Тельмовский лес ведет узкая тропинка. Родители Валерия Калькиса Эдгар и Елена находят ее без труда. Первым на дорожку ступает отец, за ним — мать. Идем метров 200 по лесу, минуем опушку со следами от кострища у высокой сосны. За ней тропинка уходит на восток, а мы идем по настилу из травы и еловых веток дальше на север. Еще метров 100 в глубь леса — и новая опушка. Впереди — бетонная «рогатка» опоры линии электропередач. В двух метрах от нее 12 сентября 2018 года нашли тело Валерия. Елена присаживается на корточки и втыкает в землю веточку искусственных цветов. Туда, где лежала голова сына.

— Я сюда всегда приношу цветы, — говорит Елена, — А они пропадают. То заберет кто-то, то растопчут. Вон бутылка пластиковая в кустах валяется — никто не поднимет. А мои цветы кому-то мешают. Кому? Может, кто-то возвращается?

Елена сюда не любит приезжать. Объясняет это тем, что не верит в версию о самоубийстве сына. Считает, что его убили в другом месте, а потом тело перенесли на эту опушку и бросили под опору ЛЭП. Эдгар с женой согласен, а все равно не может проехать мимо.



Отец Валерия Эдгар на месте обнаружения тела сына

«Мам, работы много»

21-летний Валерий летом 2018 года закончил Могилевский институт МВД по специальности «оперативно-разыскная деятельность». После учебы парень вернулся домой к родителям и вышел на работу в отдел уголовного розыска Московского РОВД. Коллектив Валерию был знаком хорошо. За время учебы он неоднократно проходил в райотделе практику. По словам родителей, работа молодого лейтенанта устраивала.

— Они две недели до этого отмечали его погоны. Валера такой счастливый был. Ему коллега пироги приносила. Там никто его не гнобил. У него день рождения был — и он ждал, что в выходные к нему друзья по институту приедут, все планировал, готовился, — объясняет Эдгар.

Валерий проработал в милиции немногим более месяца. Последний раз родители видели сына живым 11 сентября 2018 года. Эдгар, как всегда, приготовил Валерию завтрак. Елена собрала ему сумку на работу. Валерий позавтракал, взял вещи, попрощался и вышел за дверь.

— Я ему позвонила в 16.00, спросить, выпил ли он лекарство от простуды. Он был с суток приболевший. Где-то с коллегами в засаде сидел полночи, замерз. Мы созвонились, поговорили, он сказал: «Мам, работы много». Все. Больше я его не слышала, — рассказала Елена.



Фото со страницы Валерия в соцсетях

После 20.00 мама опять позвонила сыну. Телефон Валерия уже был недоступен.

— По вечерам с ним всегда созванивались, — рассказывает Эдгар. — Мы знали, что он в определенное время сдает оружие, а потом у них пятиминутка. Поэтому до 20.00 мы его не трогали. Мы набрали — телефон выключен. Потом еще раз, и еще, и еще. Ничего. Подумали, ну, может, где-то в засаде. Наступило утро. Звоним — все то же самое. От сына ни слуху, ни духу. Начали беспокоиться.

— Я с 7.00 стала обзванивать больницы — нигде его не было. В 10.00 мне позвонил начальник сына и спросил: «Вы знаете, ваш сын пропал с оружием». Я собралась и приехала с работы домой. Через два часа к нам пришли два сотрудника, стали спрашивать, может, сын запил где-то в подвале или на даче. Он у нас не пил, не курил. И все. Через 3 часа к нам опять пришли из РОВД с бумажкой, что это самоубийство, что он застрелился сам. Папа их выгнал из квартиры, — добавляет Елена.

Позже родители узнали, что после пропажи Валерия был поднят по тревоге личный состав. Выяснилось, что в тот день лейтенант отвез материалы по своей первой раскрытой краже в Следственный комитет и спросил у одного из сотрудников, на чем можно добраться в деревню Тельмы Брестского района — населенный пункт входил в зону ответственности Валерия.

— Он созвонился со мной около 16.00 — и после этого пропал. Территорию, где он принял мой звонок, вычислили по вышкам мобильных операторов, а затем ее поделили на квадраты и начали поиск. Обнаружил его в лесу кинолог, — объясняет Елена.

Валерий лежал на земле в гражданской одежде со сквозным пулевым ранением головы. Табельный пистолет Макарова лежал между локтем правой руки и туловищем. В нескольких метрах нашли гильзу, а патрон — нет. Рядом с телом обнаружили следы костра. Сначала родителям сказали, что их сын сжигал материалы раскрытой кражи. Потом — что жег листы, не связанные с делом.

С места происшествия тело направили в морг, затем выдали родственникам. 13 сентября Валерия похоронили без отпевания, хоть на тот момент обстоятельства его гибели не были до конца установлены.

«Не страдал психическим расстройством»

По факту гибели Валерия Калькиса Следственный комитет назначил проверку.

— Следователи нас вызывали на опросы. Спрашивали, как жил, как учился. Потом сказали, что рассматривалось три версии: самоубийство, доведение до самоубийства, склонение к самоубийству. Проводили экспертизы. Ни одна из них нас не убедила, что это самоубийство, — поясняет Эдгар.

Проверка продолжалась почти год. В июне 2019 года родителям прислали отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. По официальной версии Валерий сам свел счеты с жизнью.



Тело молодого милиционера обнаружили в лесу возле опоры ЛЭП

Что заставило молодого лейтенанта пойти на такой шаг, его родителям никто не объяснил. Изначально в СМИ проходила информация, что парень страдал от неразделенной любви. Эдгар и Елена эту версию отметают — не было у их сына девушки. Сообщили также, что у Валерия сложились тяжелые отношения на работе. «Тоже неправда», — заявляет Елена. Нет связи и между гибелью Валерия и смертью лейтенанта ГАИ Могилева Евгения Потаповича, тело которого тоже обнаружили в лесу с огнестрельным ранением головы 16 мая 2019 года. Действительно, они учились на одном курсе в институте МВД, были знакомы друг с другом, но близко не общались, рассказала Елена Калькис.

Депрессией Валерий не страдал, апатии у него не было. Родители показывают заключение посмертной психолого-психиатрической экспертизы, в котором сообщается, что Валерий перед смертью «не страдал каким-либо психическим расстройством» и не находился в «каком-либо выраженном психическом состоянии».

— Точное время гибели не установлено — нам говорят, что в течение суток это произошло. Положение в котором он якобы стрелялся, эксперты определить не смогли. Как он мог застрелиться, если следы крови у него шли не вдоль брюк, а поперек?! На куртке тоже было всего несколько капель крови. И это при пулевом ранении в голову. Гильзу нашли, когда мы сына хоронили, а пули нет до сих пор.

— Нам сказали, что пулю не смогли найти, так как там проходит линия электропередачи и нельзя работать металлоискателем, — добавляет Эдгар.

«Никаких отпечатков не обнаружили»

Когда проверка завершилась, родителям вернули мобильник Валерия. По словам Елены, с телефона была удалена почта со всех аккаунтов, а в браузере была открыта одна единственная страница поисковика с запросом, больно ли застрелиться.

— В вещах сына мы также не нашли его ежедневника и трех флешек. Я знаю, что у него было в сумке. Нашлось это в РОВД. Но не все — только ежедневник и одна флешка. Она была пустая. Где остальные — неизвестно. Планшет сына нам тоже вернули со словами, что они его не смогли вскрыть. Мы попытались его через знакомого вскрыть, но удалось только обнулить «планшет», стерев всю информацию, — говорит Елена, — Но самое странное, что по результатам экспертизы на табельном пистолете, который обнаружили рядом с телом, и 14 патронах отсутствуют следы рук, а с сумки и мобильника отпечатки вообще не снимали.

— Никаких отпечатков на оружии не обнаружили, — подчеркивает Эдгар. — Как так? Ему же выдавали оружие, он его брал в руки. Почему никаких отпечатков не нашли? Мы спрашивали у следствия, как такое может быть. Нам сказали: «Так бывает».

При этом экспертиза нашла на смывах рук Валерия микрочастицы, которые могли образоваться в процессе выстрела. Однако заключение не утверждает категорично, что они образовались именно при том выстреле из его табельного пистолета.

— Он незадолго до смерти ездил на стрельбы. Поэтому порох вполне мог остаться, — объясняет Эдгар.

«Оснований для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не имеется»

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела родители Валерия неоднократно обжаловали и в Следственном комитете и в прокуратуре. Писали также и в Администрацию президента. Их письмо передали обратно в Брест. После жалоб проверка возобновлялась, но в установленный срок родителям приходил один и тот же ответ — в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления.

Родители с такой позицией не согласны.

— Его убили, — считает Елена.

— Кто и зачем мог его убить?

— Не знаю. Но причастны должны быть минимум два человека потому, что следов волочения на земле не нашли. Так что двое его отнесли в лес. Другой версии у меня нет. А на мои вопросы по поводу нестыковок в экспертизах и версии про самоубийство отвечают одно и то же: «Так бывает». Его передвижения во время проверки не установили, точное время смерти и мотивы — тоже.

Свои доводы родители Валерия перечислили в обращении в Генпрокуратуру с требованием провести дополнительную проверку.

В своем письме они, в частности, подчеркнули, что все опрошенные во время проверки знакомые Валерия сообщили, что у него не было причин и намерений для суицида. Кроме того родители отметили, что пулю так и не нашли. Это, по их мнению, не исключает вероятность того, что их сын погиб в другом месте.

«На пистолете, обнаруженном в ходе первоначального осмотра места происшествия, не установлено никаких следов рук. Данное обстоятельство дает основания полагать, что пистолет не находился в руках Валерия Калькиса непосредственно перед выстрелом. (…) Отсутствие на пистолете следов рук при его обнаружении на месте происшествия, может свидетельствовать о том, что данные следы были удалены с пистолета после совершения в отношении Валерия Калькиса преступления», — указали родители в жалобе.

24 февраля этого года Елене Калькис пришел ответ из Генеральной прокуратуры:

«Установлено, что обстоятельства смерти Валерия Калькиса исследованы всесторонне, полно и объективно. Проверка проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Ваши доводы по изложенным в обращении вопросам многократно исследовались в органах прокуратуры и признаны необоснованными. При таких обстоятельствах оснований для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не имеется».

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com