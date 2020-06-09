График отключения горячей воды в Минске на июнь скорректировали. Список адресов дополнили

Источник материала: Tut.by

В график отключения горячей воды в Минске внесли дополнения. Подробности сообщает « Минск-Новости ».



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

С 9 по 16 июня горячую воду отключат по адресам: ул. Авиации 9, 11, 13−15, 17, 19, 21, 23; ул. Ромашкина, 1, 3, 5−21, 23; ул. Барамзиной, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 20; ул. Звездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15−28, 33, 37, 39, 41; ул. Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25; ул. Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9; ул. Березогорская, 6−8,

Полный список отключения горячей воды на июнь есть тут .

Также специалисты «Минсккоммунтеплосеть» просят оперативно сообщать о случаях вытекания воды или парения из земли, а также образовании провалов грунта диспетчеру по тел. 272−78−88, диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по тел.: 298−27−27, 298−27−37, диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» по тел. 227−35−24 или позвонить в ближайшие КУП «ЖЭУ».