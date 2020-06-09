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Продлены сроки действия пропусков в пограничную зону и пограничную полосу
09.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском погранотряде, Указ Президента Республики Беларусь и иные нормативные правовые акты не препятствуют гражданам и юридическим лицам обратиться в установленном порядке в территориальный орган пограничной службы за осуществлением административной процедуры для выдачи пропуска.
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