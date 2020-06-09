Продлены сроки действия пропусков в пограничную зону и пограничную полосу

Источник материала: Полесская правда



В связи с вступлением в законную силу Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 2020 г. №172 «О продлении срока действия документов» напоминаем, что если срок действия пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне и пограничной полосе истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г., то срок его действия продлевается на три месяца.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском погранотряде, Указ Президента Республики Беларусь и иные нормативные правовые акты не препятствуют гражданам и юридическим лицам обратиться в установленном порядке в территориальный орган пограничной службы за осуществлением административной процедуры для выдачи пропуска.