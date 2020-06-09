|
10 июня в Беларуси ограничат продажу спиртного. Но есть исключение
09.06.2020 17:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Традиционные выпускные вечера в этом году отменили, а суточный запрет на продажу алкоголя нет. Но есть и исключения: в Минске вводить ограничения на продажу спиртного не будут, в некоторых городах и районах запрет будет действовать не сутки, а несколько часов, в каких-то районах ограничения введут 11 июня.
10 июня мая во всех областных центрах — Могилеве, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте, а также во всех районах продажа спиртного будет ограничена.
Чаще всего местные власти вводили запрет на сутки, с 08.00 10 июня до 08.00 11 июня, в связи с проведением выпускных вечеров. Ограничения касаются всех видов алкоголя - от пива до водки и коньяка. Но купить спиртное все же будет можно в заведениях общепита: кафе, барах и ресторанах.
Ограничения введены повсеместно, но есть и исключения. В Минске запрет на продажу алкоголя не вводят. В Гродно, например, ограничения ввели
А в Минском районе выпускные пройдут 11 июня, поэтому ограничения введу именно в этот день.
Напомним, выпускные-2020, которые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционные выпускные вечера в этом году отменили, а суточный запрет на продажу алкоголя нет. Но есть и исключения: в Минске вводить ограничения на продажу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)