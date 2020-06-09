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Первый бассейн для собак появился в столице
09.06.2020 16:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДог-френдли бассейн появился в столице. Для хозяев собак такой "реабилитационный центр" не в новость: практика распространена по всему миру и очень необходима для тех четвероногих, кому надо восстановить опорно-двигательный аппарат после перенесенных травм или операций. О заплывах собак - ради укрепления здоровья - расскажет Юлия Карпенко.
Два года назад собака Арчи попала под машину. Две серьезные операции помогли, но на лапы не поставили: требовалась длительная реабилитация. Ветврач посоветовал регулярное плавание. В Минске бассейнов для собак не было, поэтому хозяин, не долго думая, решил открыть свой собственный - ради любимого питомца. Месяцы тренировок помогли Андрею Хартановичу вернуть своего верного друга к привычной активной жизни. А теперь он помогает другим.
Андрей Хартанович, собственник реабилитационного центра с бассейном для собак: "Есть такса, которая пошла, была грыжа, делали операцию, пошла, все хорошо. Французский бульдог тоже пошел с грыжей. Много собак с межпозвоночной грыжей после операции. Большие собаки идут с проблемами суставов: артрит, дисплазия, артроз".
Единственный в стране дог-френдли бассейн в день принимает 3-4 питомца, в выходные - до 10 собак. Сначала разминка, после - купание. Вода для занятий - от 22 до 30 градусов. В бассейне стоят фильтры для очистки, а вместо хлора используют бактерицидные средства. Специалисты советуют водные тренировки минимум 2 раза в неделю и в комплексе с другими реабилитационными занятиями.
Алексей Клецко, ветеринар-ортопед, реабилитолог: "Бассейны вообще нужны для животных для того, чтобы их реабилитировать после перенесенных травм серьезных, либо хронических заболеваний серьезных в виде остеоартрита, остеопороза. Это все используется для того, чтобы животное быстрее пошло на поправку, лучше восстанавливалось после операции".
Полтора метра на три - маленький бассейн на окраине Минска - и большой шаг ответственности навстречу тем, кого мы приручили.
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Дог-френдли бассейн появился в столице. Для хозяев собак такой "реабилитационный центр" не в новость: практика распространена по всему миру и очень необходима для...
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