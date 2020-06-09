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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Централизованное тестирование в связи с эпидситуацией пройдет в этом году в новом формате Абитуриентов рассадят на расстоянии метра друг от друга. В каждой аудитории будут антисептики. Составлен и график проветриваний прямо во время теста. Из-за того,...

Абитуриентов рассадят на расстоянии метра друг от друга. В каждой аудитории будут антисептики. Составлен и график проветриваний прямо во время теста. Из-за того, что одновременно в аудиториях сможет находиться немного человек, некоторые тесты, в частности, математика и русский, растянулись на 2 дня. При этом выбрать день сдачи самостоятельно нельзя. К слову, специалисты советуют уже сейчас внимательно изучить список специальностей: в этом году появилось немало новых.В этом году на ЦТ зарегистрировались более 64 тысяч абитуриентов. Первый тест (по белорусскому языку) пройдет 25 июня.