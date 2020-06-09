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Централизованное тестирование в связи с эпидситуацией пройдет в этом году в новом формате

09.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Абитуриентов рассадят на расстоянии метра друг от друга. В каждой аудитории будут антисептики. Составлен и график проветриваний  прямо во время теста. Из-за того, что одновременно в аудиториях сможет находиться немного человек, некоторые тесты, в частности, математика и русский,  растянулись на 2 дня. При этом выбрать день сдачи самостоятельно  нельзя. К слову, специалисты советуют уже сейчас внимательно изучить список специальностей: в этом году появилось немало новых. 

Ирина Старовойтова, первый замминистра образования Беларуси:  "В этом году на уровень высшего образования осуществляют прием 50 вузов. В этом году появляются и новые специальности. Это целый ряд новых технических специальностей, это специальности в лесном хозяйстве, это безопасность промышленных предприятий, в сфере дизайна и другие. Выбор перед абитуриентами".

В этом году на ЦТ зарегистрировались более 64 тысяч абитуриентов. Первый тест (по белорусскому языку) пройдет 25 июня.

 
 
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Абитуриентов рассадят на расстоянии метра друг от друга. В каждой аудитории будут антисептики. Составлен и график проветриваний  прямо во время теста. Из-за того,...
 
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