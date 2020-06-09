Пара в Жлобине отказалась от дочки с синдромом Дауна - и не захотела много платить на нее государству

Источник материала: Tut.by

В Жлобине супружеская пара отказалась от двухлетней дочери с синдромом Дауна, а затем попросила еще и снизить на 90% сумму расходов на содержание ребенка, которую после отказа по закону родители должны выплачивать государству. Якобы семье не хватало денег. Суд просьбу удовлетворил — но прокуратура проверила достаток супругов и отменила все решения .



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В апреле 2019 года по заявлению отдела образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома суд постановил уменьшить на 90% удерживаемую с родителей сумму на содержание ребенка, помещенного на гособеспечение. Решение было обосновано тем, что эти выплаты ухудшали материальное положение другого несовершеннолетнего ребенка супругов.

При изучении гражданского дела в прокуратуре установили, что семья проживала в собственной благоустроенной двухкомнатной квартире. Жена работала в государственном учреждении, а ее 34-летний муж был оформлен на 0,25 ставки у своей матери — индивидуального предпринимателя с зарплатой в 85 рублей. Мать девочки также являлась индивидуальным предпринимателем, а отец — учредителем общества с ограниченной ответственностью.

В собственности у семьи имелся грузовой автомобиль Mercedes-Benz. Кроме этого, по сведениям специализированной системы данных и информации, размещенной в социальных сетях, супруги вместе с сыном летом 2019 года, после изменения судом первоначального решения, летали на море.

Прокуратура поставила вопрос об отмене решения суда Жлобинского района — и гражданское дело направлено на новое судебное рассмотрение.