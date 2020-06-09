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Онлайн-дискуссия о потребительском экстремизме пройдет в Минске
10.06.2020 07:00 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Когда потребитель не прав. Как бизнесу бороться с потребительским экстремизмом?
Законодательство предоставляет огромные права для отстаивания своих интересов потребителям, которые в большинстве своем хорошо с ними знакомы и требуют от продавцов товаров и исполнителей услуг надлежащего качества.
Однако порой в этих требованиях покупатели заходят слишком далеко и используют предоставленное им право защищать свои интересы для получения дополнительных благ за счет продавцов товаров, работ, услуг. Например, заявить, что товар не соответствует описанию на сайте, проще простого. В данном случае цель – не получение компенсации, а выбивание скидок или бонусов от продавца. Или возврат одежды: можно ведь не покупать дорогую вещь, а «взять попользоваться», а затем вернуть спустя несколько дней. Вот такая интересная экономия! Это лишь немногие из примеров злоупотребления правами и, наверное, самые безобидные по сравнению с теми, когда потребителям удается взыскать с компании немалую сумму «на ровном месте».
Опытный потребитель-экстремист хорошо знает способы воздействия на продавца. Чтобы защитить интересы компании, стоит взять на вооружение методы борьбы с лицами, злоупотребляющими своими правами.
В связи с этим Образовательный центр «Профессиональный интерес» проведет онлайн-дискуссию на тему «Потребительский экстремизм: договориться или судиться? Стратегии защиты от потребителей, злоупотребляющих правом».
Посетив мероприятие, вы узнаете:
Эксперты мероприятия обсудят наиболее распространенные примеры злоупотребления потребителями своими правами, ответят на волнующие участников мероприятия вопросы, дадут готовые для использования на практике алгоритмы решения споров с покупателями.
Всем участникам вебинара предоставляется:
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Когда потребитель не прав. Как бизнесу бороться с потребительским экстремизмом?
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