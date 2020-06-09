Онлайн-дискуссия о потребительском экстремизме пройдет в Минске

Когда потребитель не прав. Как бизнесу бороться с потребительским экстремизмом?

Законодательство предоставляет огромные права для отстаивания своих интересов потребителям, которые в большинстве своем хорошо с ними знакомы и требуют от продавцов товаров и исполнителей услуг надлежащего качества.

Однако порой в этих требованиях покупатели заходят слишком далеко и используют предоставленное им право защищать свои интересы для получения дополнительных благ за счет продавцов товаров, работ, услуг. Например, заявить, что товар не соответствует описанию на сайте, проще простого. В данном случае цель – не получение компенсации, а выбивание скидок или бонусов от продавца. Или возврат одежды: можно ведь не покупать дорогую вещь, а «взять попользоваться», а затем вернуть спустя несколько дней. Вот такая интересная экономия! Это лишь немногие из примеров злоупотребления правами и, наверное, самые безобидные по сравнению с теми, когда потребителям удается взыскать с компании немалую сумму «на ровном месте».

Опытный потребитель-экстремист хорошо знает способы воздействия на продавца. Чтобы защитить интересы компании, стоит взять на вооружение методы борьбы с лицами, злоупотребляющими своими правами.

В связи с этим Образовательный центр «Профессиональный интерес» проведет онлайн-дискуссию на тему «Потребительский экстремизм: договориться или судиться? Стратегии защиты от потребителей, злоупотребляющих правом».

Посетив мероприятие, вы узнаете:

о распространенных способах потребительского экстремизма: к чему стоит быть готовым?

о юридической экспертизе типового договора: какие формулировки помогут пресечь потребительский экстремизм?

о критериях оценки перспектив дела и определении обоснованных и необоснованных требований потребителя товаров (услуг);

как правильно исчислять неустойку, убытки и другие санкции за нарушение прав потребителей и о приемах снижения размера санкций;

о конкретных способах и методиках защиты бизнеса, основанных на Законе «О защите прав потребителей»;

о практике рассмотрения споров судами и об особенностях доказывания по данной категории дел;

и многое другое.

Эксперты мероприятия обсудят наиболее распространенные примеры злоупотребления потребителями своими правами, ответят на волнующие участников мероприятия вопросы, дадут готовые для использования на практике алгоритмы решения споров с покупателями.

Всем участникам вебинара предоставляется:

возможность задать вопрос спикеру и мгновенно получить ответ; доступ к видеозаписи мероприятия на 14 дней; электронный сертификат об участии; презентации спикеров и подборку аналитической информации; дополнительная видеолекция по теме мероприятия.