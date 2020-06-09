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Административную ответственность за оскорбление учителей вводить не будут

09.06.2020 21:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новом административном кодексе не будет статьи за оскорбление учителя. Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказала замглавы Администрации президента Ольга Чуприс.


— Как выяснилось, данная норма была бы мертвой. Все из-за того, что учитель не позволит себе, за редким исключением, обратиться за охраной своих прав. Тем более. ему сложно будет обратиться за защитой через публичные институты.

Норму планировали ввести из-за того что «в последнее время остро стоит вопрос о защите прав учителя».

— Например, немало событий произошло в прошлом году именно негативного толка, когда школьники пытались, скажем так, давить на учителей. Порой такие ситуации доходят до откровенных оскорблений школьного учителя. Обществу надо встать на защиту педагогов, — поясняла инициативу Ольга Чуприс.

Напомним, ранее стало известно, что поддержки не нашла и инициатива ГАИ по введению балльной системы за нарушение ПДД.

 
 
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Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказала замглавы Администрации президента Ольга Чуприс.
 
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