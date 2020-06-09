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Административную ответственность за оскорбление учителей вводить не будут
09.06.2020 21:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В новом административном кодексе не будет статьи за оскорбление учителя. Об этом в эфире
— Как выяснилось, данная норма была бы мертвой. Все из-за того, что учитель не позволит себе, за редким исключением, обратиться за охраной своих прав. Тем более. ему сложно будет обратиться за защитой через публичные институты.
Норму планировали ввести из-за того что «в последнее время остро стоит вопрос о защите прав учителя».
— Например, немало событий произошло в прошлом году именно негативного толка, когда школьники пытались, скажем так, давить на учителей. Порой такие ситуации доходят до откровенных оскорблений школьного учителя. Обществу надо встать на защиту педагогов, —
Напомним, ранее стало известно, что поддержки
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Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказала замглавы Администрации президента Ольга Чуприс.
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