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«Из школы за это не исключат». Можно ли подросткам ходить на пикеты и накажут ли тогда родителей

10.06.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выходных в соцсетях активно обсуждали ситуацию о том, что d Минске на пикете задержали 14-летнего парня. О том, что именно случилось в тот день, молодой человек и его семья говорить отказались. Адвокат Антон Гашинский пояснил, могут ли дети участвовать в подобных мероприятиях и накажут ли за это родителей.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам Антона Гашинского, если дети пришли с родителями на мероприятие санкционированное властями, например, на митинг к Дню Победы, претензий к семье нет. Однако, если ребенок на мероприятии один, возникает вопрос, где его родители, и как они выполняют обязанности по воспитанию. К маме с папой или же лицам, их замещающих (опекунам, приемным родителям) могут применить ст. 9.4 КоАП РБ («Невыполнение обязанностей по воспитанию детей»).

— Несмотря на то, что с 14 лет наше законодательство делает детей эмансипированными, и они могут работать, до 18 лет ребенок считается несовершеннолетним, поэтому желательно, чтобы он был под наблюдением взрослых, — говорит собеседник. — В то же время, с рождения человек получает права гражданина. В соответствии с международным законодательством, любой гражданин обладает конституционным правом на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования (ст. 35 Конституции).

Статья 35 звучит так: «свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством. Порядок проведения указанных мероприятий определяется законом».

— То есть данное право применяется в строго ограниченном месте и только с согласия органа власти, — уточняет Антон Гашинский.

— Как могут наказать родителей, если ребенок сам пошел на пикет?

— Родителей могут вызвать на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и привлечь к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП РБ, — поясняет адвокат. —  Решение о наложении административного взыскания принимает комиссия. При этом, если ребенок попадает в поле зрения милиции впервые, маме с папой или лицам, их замещающих, грозит штраф до 10 базовых (270 рублей). Если повторно в течение года, то — до 20 базовых (540 рублей). Кстати, о случившемся могут сообщить родителям на работу, чтобы в трудовом коллективе с ними провели профилактическую беседу.

Сам же ребенок подлежит административной ответственности только с 14 лет. С этого возраста, если он участвует в пикете и нарушает общественный порядок, его могут привлечь по ст. 17.1 КоАП РБ («Мелкое хулиганство»). Наказание — предупреждение и/или штраф. На тех, кому исполнилось 16 лет и старше, могут составить протокол по ст. 23.34 КоАП РБ («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») и опять же наказать предупреждением и штрафом.

— Штраф, который может грозить родителям и детям — это два разных штрафа, — уточняет собеседник. — Отмечу, что детей могут наказать рублем только в том случае, если они работают либо имеют другой заработок, например, стипендию.

В ином случае — их ждет предупреждение. Звучит безобидно. Хотя на самом деле, говорит собеседник, это не так.

— В сведениях о человеке появляется отметка, что он привлекался к административной ответственности, — говорит Антон Гашинский. — А это может негативно отразиться на дальнейшем трудоустройстве в некоторые госорганизации.

За участие в пикетах, детей не исключают из школы и не арестовывают. Однако могут временно задержать.

— Административное задержание может быть применено, к примеру, для установления личности на срок до 3 часов, — поясняет адвокат. — О случившемся милиция сообщает в школу или, предположим, гимназию, где учится ребенок. В последующем такого школьника могут поставить на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, а его семью на СОП.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат Антон Гашинский пояснил, могут ли дети участвовать пикетах и накажут ли за это родителей.
 
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