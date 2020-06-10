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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спрос на новое место работы на рынке труда в Беларуси увеличивается Если в апреле в базе вакансий в службах занятости было 86 тысяч предложений, то на конец мая их стало 72 тысячи. Об этом в "Актуальном интервью" сообщила глава Минтруда...

Если в апреле в базе вакансий в службах занятости было 86 тысяч предложений, то на конец мая их стало 72 тысячи.Причем по регионам складывается разная ситуация, у кого-то предложения от работодателей нарасхват, у других - соискатель может выбрать себе более выгодный вариант. Возрастает и активность на биржах труда. Если в марте в неделю фиксировали до 2 тысяч обращений, то в апреле их стало почти три с половиной. Предлагают как новые рабочие места, так и переобучение.