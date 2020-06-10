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Спрос на новое место работы на рынке труда в Беларуси увеличивается

10.06.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Если в апреле в базе вакансий в службах занятости было 86 тысяч предложений, то на конец мая их стало 72 тысячи. Об этом в "Актуальном интервью" сообщила глава Минтруда Ирина Костевич. Причем по регионам складывается разная ситуация, у кого-то предложения от работодателей нарасхват, у других - соискатель может выбрать себе более выгодный вариант. Возрастает и активность на биржах труда. Если в марте в неделю фиксировали до 2 тысяч обращений, то в апреле их стало почти три с половиной. Предлагают как новые рабочие места, так и переобучение.

 
 
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Если в апреле в базе вакансий в службах занятости было 86 тысяч предложений, то на конец мая их стало 72 тысячи. Об этом в "Актуальном интервью" сообщила глава Минтруда...
 
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