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Спрос на новое место работы на рынке труда в Беларуси увеличивается
10.06.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕсли в апреле в базе вакансий в службах занятости было 86 тысяч предложений, то на конец мая их стало 72 тысячи.
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Если в апреле в базе вакансий в службах занятости было 86 тысяч предложений, то на конец мая их стало 72 тысячи. Об этом в "Актуальном интервью" сообщила глава Минтруда...
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