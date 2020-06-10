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В Бресте продавалась халва с кишечной палочкой

10.06.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Халву с кишечной палочкой обнаружили в торговой сети Бреста специалисты областной инспекции Госстандарта, сообщает ведомство.


Фото: Госстандарт

Халву произвело одно из российских предприятий. Выяснилось, что продукт не соответствовал требованиям по микробиологическому показателю — в халве обнаружили бактерии группы кишечных палочек.

Опасную продукцию выбросили в мешки, измельчили и отправили на Брестский мусороперерабатывающий завод.

 
Теги: Брест
 
 
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Опасную продукцию измельчили и отправили на мусороперерабатывающий завод.
 
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