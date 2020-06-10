В Бресте продавалась халва с кишечной палочкой

Источник материала: Tut.by

Халву с кишечной палочкой обнаружили в торговой сети Бреста специалисты областной инспекции Госстандарта, сообщает ведомство .



Фото: Госстандарт

Халву произвело одно из российских предприятий. Выяснилось, что продукт не соответствовал требованиям по микробиологическому показателю — в халве обнаружили бактерии группы кишечных палочек.

Опасную продукцию выбросили в мешки, измельчили и отправили на Брестский мусороперерабатывающий завод.