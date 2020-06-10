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Штраф получил хозяин собаки, которая напала на 8-летнюю девочку в Пинском районе
10.06.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
270 рублей штрафа получил владелец собаки, которая искусала 8-летнюю девочку. Такое решение 8 июня принял суд, сообщает
5 июня в агрогородке Плещицы
8 июня суд Пинского района и города Пинска рассмотрел дело об административном правонарушении признал владельца собаки виновным в нарушении правил содержания домашнего животного, повлекшем причинение вреда здоровью. Ему назначили 10 базовых величин штрафа (270 рублей).
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Его признали виновным в нарушении правил содержания домашнего животного, повлекшемпричинение вреда здоровью.
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