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Штраф получил хозяин собаки, которая напала на 8-летнюю девочку в Пинском районе

10.06.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

270 рублей штрафа получил владелец собаки, которая искусала 8-летнюю девочку. Такое решение 8 июня принял суд, сообщает Пинский райисполком.


Повреждения на теле девочки после нападения собаки. Фото: «Медиа-Полесье»

5 июня в агрогородке Плещицы собака напала на девочку, которая ждала на остановке автобус. Милиция провела проверку и составила в отношении хозяина пса протокол.

8 июня суд Пинского района и города Пинска рассмотрел дело об административном правонарушении признал владельца собаки виновным в нарушении правил содержания домашнего животного, повлекшем причинение вреда здоровью. Ему назначили 10 базовых величин штрафа (270 рублей).

 
 
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Его признали виновным в нарушении правил содержания домашнего животного, повлекшемпричинение вреда здоровью.
 
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