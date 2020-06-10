Штраф получил хозяин собаки, которая напала на 8-летнюю девочку в Пинском районе

Источник материала: Tut.by

270 рублей штрафа получил владелец собаки, которая искусала 8-летнюю девочку. Такое решение 8 июня принял суд, сообщает Пинский райисполком .



Повреждения на теле девочки после нападения собаки. Фото: «Медиа-Полесье»

5 июня в агрогородке Плещицы собака напала на девочку , которая ждала на остановке автобус. Милиция провела проверку и составила в отношении хозяина пса протокол.

8 июня суд Пинского района и города Пинска рассмотрел дело об административном правонарушении признал владельца собаки виновным в нарушении правил содержания домашнего животного, повлекшем причинение вреда здоровью. Ему назначили 10 базовых величин штрафа (270 рублей).