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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня во всех школах Беларуси пройдут торжественные церемонии вручения аттестатов С учетом всех рекомендаций Минздрава мероприятия состоятся в непривычном формате: выпускники приглашены по классам и к определенному времени. К слову, сам формат...

С учетом всех рекомендаций Минздрава мероприятия состоятся в непривычном формате: выпускники приглашены по классам и к определенному времени. К слову, сам формат проведения церемонии выбирается по решению руководства учреждений совместно с родителями: в кабинетах, в актовых залах или на улице. Начнется праздничное вручение документов с республиканской акции "Дзякуй, настаўнiк!". Всего же в этом году школьные стены покинут свыше 139 тысяч учеников.