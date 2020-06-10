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Сегодня во всех школах Беларуси пройдут торжественные церемонии вручения аттестатов

10.06.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С учетом всех рекомендаций Минздрава мероприятия состоятся в непривычном формате: выпускники приглашены по классам и к определенному времени. К слову, сам формат проведения церемонии выбирается по решению руководства учреждений совместно с родителями: в кабинетах, в актовых залах или на улице. Начнется праздничное вручение документов с республиканской акции "Дзякуй, настаўнiк!". Всего же в этом году школьные стены покинут свыше 139 тысяч учеников.
 
 
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С учетом всех рекомендаций Минздрава мероприятия состоятся в непривычном формате: выпускники приглашены по классам и к определенному времени. К слову, сам формат...
 
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