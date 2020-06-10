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Норма ответственности за неуважение к педагогу и балльная система для оценки нарушений ПДД не войдут в новый КоАП
10.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В частности, граждане не пропустили внедрение балльной системы для оценки нарушений ПДД: против нее высказалось большинство участников дорожного движения. При этом около 30% опрошенных были за. Это значит, что в будущем, при доработке, система может быть жизнеспособной и получить закрепление в последующих кодексах.
Не вошла в кодекс и ответственность за неуважение к педагогу. Необходимость такой меры вызрела в обществе. Но, по словам замглавы Администрации, эта норма скорее всего будет нежизнеспособной, «потому что учителя за редким исключением не позволят себе обратиться за защитой своих прав, тем более через публичные институты».
В то же время граждане не только голосовали за предложенные нововведения, но и озвучивали свои. Например, белорусы предложили изменения в нормы, касающиеся правил проживания в общежитиях. Прозвучало интересное предложение относительно условий содержания животных.
Как сообщалось, проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях были вынесены на общественное обсуждение. Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 27 мая. Подготовка поправок мотивирована поручениями Президента, данными 16 декабря 2019 года на совещании по вопросам привлечения граждан и субъектов хозяйствования к административной ответственности.
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