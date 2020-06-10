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Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров
10.06.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня запланирована встреча с министром культуры Юрием Бондарем. 12 июня на вопросы ответит министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Приемы пройдут до конца июня. Начало встреч с 10 утра и только по предварительной записи.
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Сегодня запланирована встреча с министром культуры Юрием Бондарем. 12 июня на вопросы ответит министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Приемы пройдут...
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