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Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров

10.06.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня запланирована встреча с министром культуры Юрием Бондарем. 12 июня на вопросы ответит министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Приемы пройдут до конца июня. Начало встреч с 10 утра и только по предварительной записи.
 
 
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Сегодня запланирована встреча с министром культуры Юрием Бондарем. 12 июня на вопросы ответит министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Приемы пройдут...
 
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