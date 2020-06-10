|
Курсы валют на 10 июня. Рубль незначительно ослаб к доллару и к евро
10.06.2020 09:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРубль незначительно ослаб к доллару и к евро почти всего на полкопейки. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 38 копеек. Евро по Нацбанку 2.68. По отношению к российскому рублю нацвалюта окрепла, 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских рублей, подешевев на 2 копейки за сутки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рубль незначительно ослаб к доллару и к евро почти всего на полкопейки. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 38 копеек. Евро по Нацбанку 2.68. По отношению к российскому...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)