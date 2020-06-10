﻿ «Они обещали вылечить рак руками». Люди, которые были в секте, - о страхе и уходе оттуда. 21.by
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«Они обещали вылечить рак руками». Люди, которые были в секте, - о страхе и уходе оттуда

10.06.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вырваться из секты не так просто: людям угрожают, их просят остаться и даже… проклинают. Но самое сложное, когда человек сам не хочет уходить. Психологическое воздействие «системы» и лидера настолько велико, что слова близких о том, что нужно бежать, воспринимаются в штыки. Мы поговорили с людьми, которые были в секте и сумели вырваться из нее. Они рассказали, что поначалу им там нравилось, какие были запреты, что со временем настораживало и о том, трудно ли было покинуть секту (кто-то целый год боялся проклятий).

 
 
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Люди, которые вырвались из секты, рассказали, как туда попали, что поначалу нравилось и о том, что подтолкнуло уйти.
 
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