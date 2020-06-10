«Они обещали вылечить рак руками». Люди, которые были в секте, - о страхе и уходе оттуда

Источник материала: Tut.by

Вырваться из секты не так просто: людям угрожают, их просят остаться и даже… проклинают. Но самое сложное, когда человек сам не хочет уходить. Психологическое воздействие «системы» и лидера настолько велико, что слова близких о том, что нужно бежать, воспринимаются в штыки. Мы поговорили с людьми, которые были в секте и сумели вырваться из нее. Они рассказали, что поначалу им там нравилось, какие были запреты, что со временем настораживало и о том, трудно ли было покинуть секту (кто-то целый год боялся проклятий).