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Всего два белорусских вуза вошли в тысячу лучших университетов мира. БГУ улучшил свои позиции

10.06.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БГУ поднялся в рейтинге лучших университетов мира QS. Теперь он занимает 317 место, а это плюс 34 позиции по сравнению с 2019 годом. В тысячу лучших университетов мира также вошел Белорусский национальный технических университет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новый выпуск рейтинга QS опубликован 10 июня. Белорусский государственный университет занимает в нем 317 место среди 1002 вузов. Год назад он находился на 351-й позиции, в 2018-м — на 354-й, в 2017-м — на 334-й.

Из других белорусских вузов в рейтинге QS можно найти только БНТУ — он обосновался в группе университетов, которые занимают 801−1000 место.

Согласно новой версии рейтинга БГУ впервые опередил польские университеты, а также вузы Литвы, Латвии и Украины: Варшавский университет разместился на 321 месте, Вильнюсский университет — на 423-м, Харьковский национальный университет имени Каразина — 477-м, Рижский технический университет — 701-м. Из эстонских вузов лучшие позиции у Университета Тарту (285).

Среди российских вузов лучшие позиции у МГУ имени Ломоносова — 74 место, Санкт-Петербургский государственный университет — 225 место и Новосибирский государственный университет — 228-е место.

Тройку лучших университетов мира по версии QS составляют Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.

Рейтинг QS считается одним из самых авторитетных, на тысячу лучших университетов мира часто ориентируются иностранные абитуриенты.

QS анализирует количественные данные о вузе, цитирование научных работ за последние пять лет, число иностранных преподавателей и студентов, опросы независимых академических экспертов и работодателей.

 
 
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БГУ поднялся в рейтинге лучших университетов мира QS. Теперь он занимает 317 место.
 
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