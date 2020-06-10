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В Беларуси создадут новые гаджеты для контроля здоровья
10.06.2020 10:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнновационную продукцию представил очередной резидент в индустриальном парке "Великий камень". Это белорусско-российская компания, специализирующаяся на производстве новейших медицинских приборов. По словам авторов проекта, в компании планируют организовать современное производство электронных кардио- и пульмогаджетов, глюкометров и индикаторных тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови человека.
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Инновационную продукцию представил очередной резидент в индустриальном парке "Великий камень". Это белорусско-российская компания, специализирующаяся на...
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