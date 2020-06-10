В Бресте можно обследоваться на наличие антител к COVID-19 (если дозвонитесь, конечно)

Источник материала: Tut.by

Обследование на наличие антител к COVID-19 можно пройти в Брестской областной консультативной поликлинике, сообщается на сайте .



Фото: Reuters

Тестирование выявляет наличие ранних и поздних антител к COVID-19.

Стоимость — 20 рублей.

Правда, дозвониться по справочному номеру поликлиники TUT.BY не удалось за все рабочее время среды.