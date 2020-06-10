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В Бресте можно обследоваться на наличие антител к COVID-19 (если дозвонитесь, конечно)
10.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обследование на наличие антител к COVID-19 можно пройти в Брестской областной консультативной поликлинике, сообщается на
Тестирование выявляет наличие ранних и поздних антител к COVID-19.
Стоимость — 20 рублей.
Правда, дозвониться по справочному номеру поликлиники TUT.BY не удалось за все рабочее время среды.
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