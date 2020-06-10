|
Сбитый в 1944 году штурмовик Ил-2 нашли под Жлобином
10.06.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнформацию о месте падения самолета дали местные жители. Ил-2 практически полностью ушел под землю при падении. Сейчас его извлекают поисковики и военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона.
инфо: БелТА
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию о месте падения самолета дали местные жители. Ил-2 практически полностью ушел под землю при падении. Сейчас его извлекают поисковики и военнослужащие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)