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РИКЗ: при проведении ЦТ будут соблюдены все санэпидтребования
10.06.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Всегда особое внимание уделялось подбору оргкомиссии и подбору аудитории для того, чтобы абитуриентам было комфортно работать над тестом. В этом году требования ужесточены. Касаются они в первую очередь рассадки абитуриентов", - рассказала директор по основной деятельности РИКЗ Наталья Вайтехович.
инфо: БелТА
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"Всегда особое внимание уделялось подбору оргкомиссии и подбору аудитории для того, чтобы абитуриентам было комфортно работать над тестом. В этом году требования...
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