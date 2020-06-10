РИКЗ: при проведении ЦТ будут соблюдены все санэпидтребования

Источник материала: БT

"Всегда особое внимание уделялось подбору оргкомиссии и подбору аудитории для того, чтобы абитуриентам было комфортно работать над тестом. В этом году требования ужесточены. Касаются они в первую очередь рассадки абитуриентов", - рассказала директор по основной деятельности РИКЗ Наталья Вайтехович.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите