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Подростки в Лиде решили «пошалить» и разложили на рельсы перед пассажирским поездом доски
10.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 31 мая в Лиде четверо подростков 15−16 лет, учащиеся одной из школ райцентра, решили узнать, что будет, если положить доски на рельсы под проходящий поезд. Чем дело закончилось,
Подростки положили три доски на рельсы перед пассажирским поездом сообщением Гродно — Минск. Машинист вовремя заметил препятствие, успел остановиться, переехав на малой скорости лишь одну доску. К счастью, обошлось без повреждения техники и травмирования людей.
Сотрудники транспортной милиции смогли оперативно установить личности подростков. В ходе обследования территории нашли обложку от тетрадки одного из школьников, на которой были имя, фамилия и учреждение образования.
За подкладывание на железнодорожные пути предметов, а также проход по путям в неустановленном месте подростки привлечены к административной ответственности.
Они все из благополучных семей, а такое необдуманное поведение объясняют шалостью и любопытством.
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Четверо подростков 15−16 лет решили узнать, что будет, если положить доски на рельсы под проходящий поезд.
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