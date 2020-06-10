ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подростки в Лиде решили «пошалить» и разложили на рельсы перед пассажирским поездом доски

10.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 31 мая в Лиде четверо подростков 15−16 лет, учащиеся одной из школ райцентра, решили узнать, что будет, если положить доски на рельсы под проходящий поезд. Чем дело закончилось, рассказывает милиция.

Подростки положили три доски на рельсы перед пассажирским поездом сообщением Гродно — Минск. Машинист вовремя заметил препятствие, успел остановиться, переехав на малой скорости лишь одну доску. К счастью, обошлось без повреждения техники и травмирования людей.

Сотрудники транспортной милиции смогли оперативно установить личности подростков. В ходе обследования территории нашли обложку от тетрадки одного из школьников, на которой были имя, фамилия и учреждение образования.

За подкладывание на железнодорожные пути предметов, а также проход по путям в неустановленном месте подростки привлечены к административной ответственности.

Они все из благополучных семей, а такое необдуманное поведение объясняют шалостью и любопытством.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четверо подростков 15−16 лет решили узнать, что будет, если положить доски на рельсы под проходящий поезд.
 
Новости дня
Новости общества
 
Самые высокие позиции за всю историю. БГУ в рейтинге лучших вузов мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика