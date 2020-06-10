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Самые высокие позиции за всю историю. БГУ в рейтинге лучших вузов мира
10.06.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБГУ показал самые высокие позиции за всю историю участия в мировом рейтинге лучших университетов мира QS. Обновленная информация появилась сегодня. Белгосуниверситет за год поднялся на 34 пункта и теперь занимает 317 место среди более тысячи вузов, опережая университеты Польши, Литвы, Латвии, Украины. Такой результат приближает БГУ к престижному 1% лучших университетов мира. В QS в том числе представлен и БНТУ. Отметим, глобальный рейтинг университетов QS является самым популярным и упоминаемым в мире источником информации о вузах.
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БГУ показал самые высокие позиции за всю историю участия в мировом рейтинге лучших университетов мира QS. Обновленная информация появилась сегодня....
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