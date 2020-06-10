Убившие учительницу братья Костевы просят президента о помиловании

Источник материала: Tut.by

Братья Илья и Станислав Костевы, приговоренные к расстрелу за убийство учительницы в Черикове, просят президента их помиловать, сообщают Naviny.by. То есть — заменить высшую меру наказания на пожизненное заключение. Напомним, Верховный суд рассмотрел их жалобу 22 мая и оставил в силе смертный приговор , так что теперь по закону помиловать братьев может только президент.



На переднем плане — Станислав, на заднем — Илья Костевы во время слушания в Верховном суде 22 мая. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что случилось. Кратко

Рано утром 10 апреля 2019 года в Черикове горел частный дом. Когда пожар потушили, обнаружили тело 47-летней женщины с множественными ножевыми ранениями — хозяйки дома Натальи Кострицы, учителя-дефектолога средней школы № 2 Черикова.

Из дома пропал компьютер, и его обнаружили на чердаке соседнего дома, где жили трое братьев и их сестра — многодетная мать. Двоих братьев, 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых, задержали по подозрению в убийстве, и они сознались, что убийство и поджог — их рук дело.

По версии суда, учительница рассказала соцслужбам, что сестра Костевых не исполняет должным образом свои родительские обязанности — а молодая женщина была в отпуске по уходу за ребенком. Из-за этого семью поставили в СОП. Поэтому братья разозлились, во время застолья вспомнили о своей неприязни к соседке — и пошли к ней разобраться. Когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее руками и ногами, а потом взялись за нож.

Молодые люди убили женщину, украли у нее компьютер и продукты, а затем подожгли дом жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Нож выбросили в Сож — его позже нашли.

10 января суд вынес братьям приговор — смертная казнь.

Видео: spring96.org

Этот случай вспоминал Александр Лукашенко в разговоре с российским журналистом о смертной казни.

— У нас на контроле президента есть общественно значимые дела. Вчера мне докладывал председатель Верховного суда о разбирательстве этих дел. Вот одно из них. Два подонка, иначе их не назовешь — уже и разбои были, и наказывали их, — убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детишек их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. А [учительница] защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили. Каково?

Петиция сестры о помиловании и решение суда

В марте, после суда, Анна, сестра приговоренных к смерти братьев Костевых, составила петицию с просьбой помиловать братьев — ее подписали на сегодняшний день более 860 человек. Она просила проявить милосердие, понимая, что братья «совершили непоправимое».

Петиция была составлена на имя президента.

— Как-то исправить это, вернуть эту отобранную ими жизнь уже никому неподвластно. Но вы, Александр Григорьевич, имеете власть и право сохранить жизнь моим двум братьям и не допустить, чтобы еще два человека были лишены самого дорогого, что у них есть, — их жизни, — писала Анна.

Женщина пишет, что она и братья практически росли без родителей, часто терпели нужду и лишения, а Илью и Станислава «надолго разлучали с семье,й и они, к сожалению, не получили должного образования, любви и тепла». При этом, отмечает Анна, она как могла заботилась о братьях, а те помогали ей растить ее детей.



Станислав Костев. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президента Анна просит дать ее братьям «единственный и последний шанс осознать совершенное ими, покаяться в содеянном». А ей — возможность хотя бы изредка видеться с ними.

Ранее в беседе с журналистом TUT.BY Анна рассказывала, что ей с детьми и еще одним братом пришлось уехать не то что из города — а переселиться в другую область. По словам женщины, в Черикове началась травля ее семьи. «Старшего сына в школе дети называли „убийцей», — объясняла сестра осужденных.

Во время слушания в Верховном суде обвиняемые также заявляли о том, что раскаиваются в содеянном, просили прощения у родных убитой и просили у суда лишить их свободы, но не лишать жизни. «Я обратился к священнику, он объяснил, что Бог прощает. Прошу, простите и вы меня», — говорил Станислав Костев

Верховный суд оставил приговор о высшей мере наказания в силе.



Илья Костев. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В прошлом году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске. 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, убившего двух девушек в Бобруйске.

В 2019 году в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде. 50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области. Позже Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок.

А в марте 2020 года за убийство двух пенсионеров и покушение на жизнь третьей к высшей мере наказания приговорили жителя Слуцкого района Виктора Скрундикова. Его подельника Валентина Бушнина приговорили к 18 годам колонии, Виталия Мятежа — к 22 годам. Двух пожилых мужчин не просто жестоко убили, их сожгли заживо.