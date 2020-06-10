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Помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима выслушал более 30 жителей столицы
10.06.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОплата труда в условиях пандемии, строительство льготного жилья и коммунальные проблемы. Такие вопросы звучали на приеме граждан в безопасном формате прямой телефонной линии. Помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима выслушал более 30 жителей столицы. По некоторым обращениям решения будут приняты в течение нескольких дней. Большинство приемов граждан по различным вопросам и проблемам сейчас проходят удаленно - по телефону. Тем не менее, эффективность подобных форматов общения не падает.
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Оплата труда в условиях пандемии, строительство льготного жилья и коммунальные проблемы. Такие вопросы звучали на приеме граждан в безопасном формате прямой...
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